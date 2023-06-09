ALTIN FİYATLARI 9 Haziran Cuma gününe yükseliş seyriyle başladı. Haftaya yükseliş trendinde başlayan altın fiyatları dolar TL kurunun da etkisiyle birlikte Çarşamba günü rekor kırdı. Gram altın bin 350 lira seviyesinden bir günde bin 450 liranın üzerini gördü. Bugün ise gram altın güne 1500 lira sınırında başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları alış satış tablosu...

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