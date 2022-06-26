Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar tarafından güncel altın fiyatları sorgulamaları devam ediyor. Döviz kurunda yaşanan dalgalı seyirden etkilenen altın fiyatları hafta sonuna sert bir düşüşle başladı. Aşağı yönlü hareketi devam eden güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik alış - satış rakamları...