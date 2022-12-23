ALTIN FİYATLARI Altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları gündem olmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşımızın hakkında arama yaptığı altın fiyatlarının alış ve satış olarak son durumunu bir araya getirdik. İşte, 23 Aralık Cuma günü itibariyle altının son durumu....



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