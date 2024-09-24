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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son dakika: 24 Eylül 2024! Altında yeni rekor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altında yeni rekor! 24 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın rekor devam ediyor. Dün altının ons fiyatı 2.630 doları görürken bugün gram altın 2 bin 890 lira seviyesine ulaştı. Altındaki yükselişte Fed'in geçen hafta aldığı faiz indirim kararı etkili olurken şimdiden 7 Kasım'daki Fed toplantısına yönelik beklentiler piyasalarda etkili oluyor. Fed'den 25 veya 50 baz puanlık faiz indirimi gelmesine eşit ihtimal veriliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 07:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 07:19
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        Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.

        Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı.

        Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!

        22 Eylül Cuma günü 2 bin 870 lira olan gram altın, 23 Eylül Pazartesi günü 2 bin 882 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 598 liradan, 4 bin 611 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.892,0050

        Satış: 2.892,3780

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.629,1900

        Satış: 2.629,5200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.627,3100

        Satış: 4.729,2300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.510,8400

        Satış: 18.860,7800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.225,60

        Satış: 9.458,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.509,04

        Satış: 18.858,44

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.503,50

        Satış: 19.999,62

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.592,02

        Satış: 2.430,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.682,54

        Satış: 2.836,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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