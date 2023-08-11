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        Haberler Altın Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! Gram altın ne kadar? 11 Ağustos çeyrek altın fiyatı! Canlı altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! Gram altın ne kadar? 11 Ağustos çeyrek altın fiyatı...

        Piyasalarda haftanın son günü olması itibariyle altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar iyice artmış durumda. ABD enflasyon rakamlarının belli olması ve döviz kurlarındaki son durum nedeniyle güncel altın fiyatlarına ilişkin son detayları bir araya getirdik. İşte, 11 Ağustos 2023 Cuma gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 09:24
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        1

        Yatırım ve birikim yapan ve yapmayı düşünen vatandaşlar; piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala altın fiyatlarındaki güncel duruma dair yoğun araştırmalar içinde. Haftanın son iş günü olması sebebiyle piyasalardaki altın fiyatlarının son durumunu derledik! İşte, ayrıntılar...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.711,15

        1.720,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.915,90

        1.916,26

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.668,24

        2.727,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.672,97

        10.875,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.319,81

        5.454,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.672,97

        10.875,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.325,13

        11.607,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.555,34

        1.649,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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