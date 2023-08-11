Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! Gram altın ne kadar? 11 Ağustos çeyrek altın fiyatı...
Piyasalarda haftanın son günü olması itibariyle altın fiyatlarına ilişkin araştırmalar iyice artmış durumda. ABD enflasyon rakamlarının belli olması ve döviz kurlarındaki son durum nedeniyle güncel altın fiyatlarına ilişkin son detayları bir araya getirdik. İşte, 11 Ağustos 2023 Cuma gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorularının yanıtları...
Yatırım ve birikim yapan ve yapmayı düşünen vatandaşlar; piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala altın fiyatlarındaki güncel duruma dair yoğun araştırmalar içinde. Haftanın son iş günü olması sebebiyle piyasalardaki altın fiyatlarının son durumunu derledik! İşte, ayrıntılar...
GRAM ALTIN FİYATI
1.711,15
1.720,26
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.915,90
1.916,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.668,24
2.727,12
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.672,97
10.875,13
YARIM ALTIN FİYATI
5.319,81
5.454,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.672,97
10.875,13
ATA ALTIN FİYATI
11.325,13
11.607,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.555,34
1.649,15