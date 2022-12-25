ALTIN FİYATLARI Son zamanlarda döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle güncel altın fiyatları gündemden düşmüyor. Konuya dair vatandaşlarımızın hakkında en çok arama yaptığı altın fiyatlarının alış ve satış olarak son durumunu derledik. İşte, 25 Aralık Pazar günü itibariyle altının son durumu....



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