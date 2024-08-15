Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum 15 Ağustos 2024: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın alış-satış tablosu

        Altın güne düşüşle başladı! 15 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?

        Dün ABD'de de açıklanan enflasyon verileri, tüketici enflasyonunun zayıfladığını işaret ediyor. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon beraberinde Fed'e indirim baskısını da getirdi. Analistler Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, yüzde kaç seviyesinde indirim olacağına dair belirsizlik sürüyor. İşte, 15 Ağustos 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

        Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

        Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.

        Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.

        Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 15 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE AÇTI

        Gram altın Çarşamba günü 2 bin 669 liradan kapanış yaparken; 15 Ağustos Perşembe günü 2 bin 649 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 270 liradan, 4 bin 239 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.649,9810

        Satış: 2.650,2950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.450,01

        Satış: 2.450,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.239,9700

        Satış: 4.333,2300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.960,3500

        Satış: 17.280,8900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.451,14

        Satış: 8.665,03

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.955,26

        Satış: 17.277,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.720,24

        Satış: 18.172,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.442,26

        Satış: 1.884,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.439,18

        Satış: 2.579,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz