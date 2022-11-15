Geçtiğimiz haftalarda dolar/TL kuru ve altını ons değerine paralel olarak yüzde 5'in üzerinde yükseliş gösteren altı fiyatlarında son ayların en sert artışı yaşanmıştı. Uzun süredir bin liranın altındaki formunu koruyan altın fiyatları yeniden bin TL'nin üzerinde yer alıyor. İşte, 15 Kasım 2022 Salı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

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