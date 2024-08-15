Altında düşüş devam ediyor! 16 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?
Dün ABD'de de açıklanan enflasyon verileri, tüketici enflasyonunun zayıfladığını işaret ediyor. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon beraberinde Fed'e indirim baskısını da getirdi. Analistler Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, yüzde kaç seviyesinde indirim olacağına dair belirsizlik sürüyor. İşte, 16 Ağustos 2024 Cuma canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonunun ardından bugün açıklanan tüketici enflasyonu verileri fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Analistler, verilerin ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.
Eylül ayında faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, ancak faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini, bu noktada 6 Eylül'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin istihdam raporunun daha fazla önem kazandığını kaydetti.
Enflasyon verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini yüzde 64,5 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 35,5 ihtimalle 50 baz puan indireceği öngörüldü.
Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84'e geriledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 16 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE AÇTI
Gram altın Çarşamba günü 2 bin 669 liradan kapanış yaparken; 15 Ağustos Perşembe günü 2 bin 658 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 270 liradan, 4 bin 253 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.658,6860
Satış: 2.659,1190
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.458,53
Satış: 2.458,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.253,6500
Satış: 4.347,3900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.015,3900
Satış: 17.337,1800
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.483,03
Satış: 8.697,15
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.019,25
Satış: 17.341,11
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.756,64
Satış: 18.209,35
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.446,23
Satış: 1.883,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.445,72
Satış: 2.577,81