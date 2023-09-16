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Altın fiyatlarındaki son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gram altın yeşil ve yukarı yönde seyrediyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi öğleden sonra çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne?