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Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı yüzde 0.8 yükselişle 1.790 dolara ulaştı. Gram altın ise 485 liraya tutundu

Altın fiyatlarında son durum
HABERTURK.COM

Haftaya 1.779 dolardan başlayan altının ons fiyatı dün ABD tahvil getirilerindeki gerilemeyle 1.794 dolara kadar çıktı. Ardından 1.785 dolara geriledi.

Altının ons fiyatı bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0.8 yükselerek 1.790 dolara çıktı.

Dün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilmişti. Ancak Powell katıldığı panelde para politikasına ilişkin açıklamada bulunmadı. Şimdi gözler Fed tutanaklarına çevrildi.

Bu arada gram altın dün dolar/TL'deki düşüşle 483 liraya kadar gerilemişti. Bu sabah ise yeniden 485 liraya yükseldi.

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