Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Gün itibariyle piyasaların açılması sonrası güncel durumu ve anlık gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü itibariyle altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...

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