16 Mart Salı Altın fiyatları son durum ne? sorusunun cevabı merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak araştırıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik kapalı çarşı ve güncel piyasalardaki altın fiyatlarının takip edilmesine neden oldu. 16 Mart 2021'de Gram altın 420,41 liradan, çeyrek altın ise 685,37 lirada işlem görüyor. İşte herkesin merak ettiği güncel altın fiyatları...