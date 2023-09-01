Altın fiyatlarında sürpriz! 1 Eylül Cuma canlı altın kuru ile çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

Altın fiyatlarında sürpriz! 1 Eylül Cuma canlı altın kuru ile çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 1 Eylül Cuma günü gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Eylül 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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