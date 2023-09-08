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        Altın fiyatlarında yükseliş

        Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 1.662 lirayı gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:40
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        Altın fiyatlarında yükseliş
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        Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.656,4 liradan tamamladı.

        Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.662 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, Cumhuriyet altını da 11.020 liradan satılıyor.

        Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.925,3 dolardan işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle 3 gün üst üste değer kaybeden altın fiyatlarının, tahvil faizlerinin nispeten gerilemesinin ardından yükselişe geçtiğini söyledi.

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        Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığı ile son 22 yılın zirvesine çıkaran Fed'in yılın geri kalanında nasıl adımlar atacağına dair belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

        Enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların enflasyonun diri kalmasına neden olabileceğini anımsatan analistler, bununla birlikte güçlü bir istihdam piyasasının Banka'nın potansiyel faiz artışı ihtiyacını artırabileceğini dile getirdi.

        Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, New York Fed Başkanı John Williams, beklenenden daha güçlü bir büyüme riski gördüğünü vurguladı.

        FITCH BEKLENİYOR

        Analistler, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

        Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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