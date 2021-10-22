Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.685 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.