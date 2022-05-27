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Altın fiyatları yükseliyor! 27 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, 8 işlem gününe ulaşan yükseliş serisini dün sonlandırarak günü yüzde 0,2 azalışla 973,3 liradan tamamladı. 27 Mayıs altın fiyatları haftanın son iş gününde yatırımcıların gündeminde. Gram altın fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından öğle saatlerinde yükselişini sürdürüyor. İşte 27 Mayıs altın fiyatları canlı kuru

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    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını söyledi.

    Bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu belirtti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    27 MAYIS ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

    Altın fiyatları bugün ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları yükselişini sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık 
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    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    GRAM ALTIN FİYATI

    980,28

    982,66

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    980,12

    980,31

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.853,73

    1.854,17

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.568,16

    1.602,76

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 06
    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.273,37

    6.391,95

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 07
    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.126,58

    3.205,61

    CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 08
    Altın gram fiyatı YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs anlık altın fiyatları canlı rakamlar

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    6.273,37

    6.391,95

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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