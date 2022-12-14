ALTIN FİYATLARI 14 Aralık Çarşamba yani bugün ekonomi gündemini takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın bin 775 lira gram altın ise bin 81 lira seviyesinin üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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