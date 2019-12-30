'Altın günü' modeliyle herkese ev!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
ADVERTORIAL

'Altın günü' modeliyle herkese ev!

FPK ile günde 14 TL'ye ev!

Click Here!

Eskiden özellikle ev hanımları arasında eğlenmek, sosyalleşmek ve birikim amacıyla düzenlenen altın günleri, ilerleyen yıllarda çalışanlar arasında da yaygınlaştı, farklı enstrümanlarla çeşitlendi. Böylelikle geleneğimizdeki imece usulü, bir tasarruf modeline dönüşüverdi. 

Dar ve orta gelirliler için ortalama ev sahibi olma süresi 16-20 yıla kadar uzuyor. Bu uzun sürelerde güvenli, peşinatsız ve faiz derdine bulaşmadan finansman imkanı bulmak da zor. 

Kiraların oldukça yüksek olduğu günümüzde kira öder gibi taksitler ev almak, ara ödemeler, peşinat şartlarıyla her bütçeye uygun değil. 

FPK Sistemi (Faizsiz, Peşinatsız, Kredisiz),işte tam da bu uygulamalardan ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak modellendi ve oluşturuldu. 

Emlak sektörünün güvenilir adresi FuzulEv, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirdiği FPK Sistemi ile ev hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 

Peki FPK Sistemi nasıl işliyor? 

Sistem, Türkiye’nin dilediğiniz yerinden ihtiyaç duyduğunuz büyüklükte ve özelliklerde evi, 'altın günü' mantığı ile satın almanıza olanak sağlıyor.

 100 bin TL değerinde bir eve, günde 14 TL ödeyerek 240 aya varan vadelerle tamamen faizsiz, peşinatsız, ara ve kredi ödemeleri olmaksızın sahip olabilirsiniz. 

İlk adım, satın alacağınız eve karar verip, fiyatına göre size uygun seçeneğin belirlenmesi. 

Seçenekler arasında “Tasarruflu Erken Teslim modeli”, “Sabit Teslim Modeli”, “Tüfe Endeksli Model”, “Fırsat Modeli” ve “Çekilişsiz Modeller” bulunuyor. 

Peşinatlı veya peşinatsız seçenekler arasından uygun tercih yapıldıktan sonra, ödeme gücünüze göre 240 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor. 

Sistemde seçilen taksit sayısı, sizin de dahil olduğunuz gruptaki kişi sayısına eşit. Dolayısıyla her ay bir ev parası birikerek, noter huzurundaki çekilişle her ay bir kişi istediği evin sahibi oluyor. 

Vade ortasına gelindiğinde FuzulEv, o güne kadar sırası gelmeyen herkesi ev sahibi yapıyor. Kalan taksitlerinizi evinizde otururken ödüyorsunuz. 

27 senelik FuzulEv güvencesiyle, faiz, peşinat, kredi ve ara ödeme yüklerinin altında ezilmeden ev sahibi olmanın mutluluğunu siz de yaşayın.

 

İşte ayrıntılar>>

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X