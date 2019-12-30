'Altın günü' modeliyle herkese ev!

Eskiden özellikle ev hanımları arasında eğlenmek, sosyalleşmek ve birikim amacıyla düzenlenen altın günleri, ilerleyen yıllarda çalışanlar arasında da yaygınlaştı, farklı enstrümanlarla çeşitlendi. Böylelikle geleneğimizdeki imece usulü, bir tasarruf modeline dönüşüverdi.

Dar ve orta gelirliler için ortalama ev sahibi olma süresi 16-20 yıla kadar uzuyor. Bu uzun sürelerde güvenli, peşinatsız ve faiz derdine bulaşmadan finansman imkanı bulmak da zor.

Kiraların oldukça yüksek olduğu günümüzde kira öder gibi taksitler ev almak, ara ödemeler, peşinat şartlarıyla her bütçeye uygun değil.

FPK Sistemi (Faizsiz, Peşinatsız, Kredisiz),işte tam da bu uygulamalardan ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak modellendi ve oluşturuldu.

Emlak sektörünün güvenilir adresi FuzulEv, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirdiği FPK Sistemi ile ev hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Peki FPK Sistemi nasıl işliyor?

Sistem, Türkiye’nin dilediğiniz yerinden ihtiyaç duyduğunuz büyüklükte ve özelliklerde evi, 'altın günü' mantığı ile satın almanıza olanak sağlıyor.

100 bin TL değerinde bir eve, günde 14 TL ödeyerek 240 aya varan vadelerle tamamen faizsiz, peşinatsız, ara ve kredi ödemeleri olmaksızın sahip olabilirsiniz.

İlk adım, satın alacağınız eve karar verip, fiyatına göre size uygun seçeneğin belirlenmesi.

Seçenekler arasında “Tasarruflu Erken Teslim modeli”, “Sabit Teslim Modeli”, “Tüfe Endeksli Model”, “Fırsat Modeli” ve “Çekilişsiz Modeller” bulunuyor.

Peşinatlı veya peşinatsız seçenekler arasından uygun tercih yapıldıktan sonra, ödeme gücünüze göre 240 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor.

Sistemde seçilen taksit sayısı, sizin de dahil olduğunuz gruptaki kişi sayısına eşit. Dolayısıyla her ay bir ev parası birikerek, noter huzurundaki çekilişle her ay bir kişi istediği evin sahibi oluyor.

Vade ortasına gelindiğinde FuzulEv, o güne kadar sırası gelmeyen herkesi ev sahibi yapıyor. Kalan taksitlerinizi evinizde otururken ödüyorsunuz.

27 senelik FuzulEv güvencesiyle, faiz, peşinat, kredi ve ara ödeme yüklerinin altında ezilmeden ev sahibi olmanın mutluluğunu siz de yaşayın.

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