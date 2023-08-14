Altın haftaya hareketli başladı! Son dakika 14 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Altın haftaya hareketli başladı! Son dakika 14 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Altın fiyatları 14 Ağustos Pazartesi gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatları bin 660 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....