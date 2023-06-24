ALTIN FİYATLARI 24 Haziran Cumartesi yani bugün piyasalar kapalı olduğu için dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hafta başından bari yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor kırdı. Gram altın bin 500 lirayı geçerken çeyrek altın ise 2 bin 500 lirayı geçti. Peki, 24 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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