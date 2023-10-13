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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Son dakika 13 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları canlı tablo | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Son dakika 13 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları canlı tablo

        Altın fiyatları 13 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününü yükselişle kapatıyor. Gram altın bin 675 lira, çeyrek altın ise 2 bin 740 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 08:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:57
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        1

        ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları 13 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününü yükselişle kapatıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 13 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.676,07

        1.676,34

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.873,56

        1.873,78

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.681,71

        2.740,82

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.726,83

        10.929,76

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.346,65

        5.481,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.726,83

        10.929,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.535,26

        11.828,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        969,93

        1.155,96

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.590,38

        1.686,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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