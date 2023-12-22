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        Haberler Ekonomi Altın Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Aralık - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Aralık

        Altın fiyatları 22 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Hafta içerisinde 1900 lira sınırını aşan gram altın fiyatları geçtiğimiz gün açıklanan faiz kararı sonrasında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 22 Aralık alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 07:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 07:41
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        1

        ALTIN FİYATLARI 22 ARALIK CUMA... Altın fiyatları 22 Aralık Pazartesi yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Faiz kararı sonrasında 1900 lira üzerindeki seyrini sürdüren gram altın fiyatları 1920 liranın üzerini gördü. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Aralık alış - satış tablosu...

        2

        22 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.922,14

        1.922,33

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.048,15

        2.048,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.075,42

        3.143,00

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.301,70

        12.533,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.131,63

        6.286,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.301,70

        12.533,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.064,19

        13.395,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.049,86

        1.425,20

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.801,53

        1.907,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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