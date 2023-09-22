Altın haftayı hareketli kapatıyor! 22 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları güncel tablo
Altın fiyatları 22 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Uzun süre yatay yönlü seyrini koruyan altın fiyatları bu hafta yukarı yönlü harekete geçmiş gram altın bin 700 lira seviyesine ulaşmıştı. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik.
ALTIN FİYATLARI 22 EYLÜL... Altın fiyatları 22 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcılar "22 Eylül gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "22 Eylül çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel 22 Eylül alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.678,49
1.678,75
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,17
1.924,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.685,59
2.744,76
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.742,34
10.945,46
YARIM ALTIN FİYATI
5.354,39
5.489,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.742,34
10.945,46
ATA ALTIN FİYATI
11.245,15
11.529,95
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.548,87
1.646,77