AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerinden derlenen bilgilere göre, mayıs ayından bu yana artış trendinde bulunan Türkiye'nin altın ithalatı, eylülde 56 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Buna göre, eylülde 39 bin 33 kilo altın ithalatı gerçekleştirildi.

Türkiye'de, ağustosta 31 bin 343 kilo, geçen yılın eylül ayında ise 2 bin 155 kilo altın ithalat edilmişti. Bu da eylülde altın ithalatının aylık yüzde 24,5 artış kaydettiğini, yıllık bazda ise 18 katına çıktığını ortaya koydu.

Yılın 9 ayında gerçekleştirilen altın ithalatı ise 140 tonu aştı. Bu rakam, geçen yılın tamamında gerçekleştirilen yaklaşık 56 ton altının 2,5 katına işaret etti.

ARTIŞTA TCMB'NİN ALTIN ALIMLARI ETKİLİ OLDU

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha eklemiş, yıl başından bu yana ise 84 ton altın alımı gerçekleştirmişti. Böylece TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. TCMB bu rakamla, bu yılın en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olmuştu.

GÜMÜŞ İTHALATINDA REKOR

Altın ithalatındaki artışa karşılık geçen ay gümüş ithalatında ise düşüş yaşandı. Buna göre, Türkiye'nin ağustos ayında 77,9 ton olan gümüş ithalatı, eylülde 68,1 tona geriledi. Böylece gümüş ithalatında eylülde aylık bazda yüzde 12,6 düşüş yaşandı.

Buna karşın yıllık bazda bakıldığında gümüş ithalatının yüzde 87,1 artarak neredeyse iki katına çıkması dikkati çekti.

Yılın 9 ayında gerçekleştirilen gümüş ithalatı da 621,5 tonla verinin açıklandığı 1999'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Geçen yılın tamamında 439,5 ton, 2020'de 496,2 ton ve 2019'da 283,6 ton gümüş ithal edilmişti.

KMTP verilerine göre, aylara göre 2022 yılında altın ve gümüş ithalatı verileri şöyle:

Ay Gümüş (kg) Altın(kg)

Ocak 30.600 3.578

Şubat 76.007 4.498

Mart 68.173 8.761

Nisan 79.419 2.713

Mayıs 65.526 15.298

Haziran 63.530 12.526

Temmuz 92.259 22.376

Ağustos 77.897 31.343

Eylül 68.070 39.033

TOPLAM 621.481 140.127