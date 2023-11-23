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        Haberler Televizyon ALTIN KAŞIK ATILDI | MasterChef'te altın kaşık kim kazandı? 22 Kasım 2023 MasterChef All Star 3. altın kaşığı alan yarışmacı

        MasterChef'te altın kaşığı kim kazandı? MasterChef All Star altın kaşık nedir?

        MasterChef'te altın kaşık alan yarışmacılara bir yenisi eklendi. Dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşacak olan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları hayallerine bir hafta daha devam edebilmek için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Bu bağlamda gözler "Masterchef'te altın kaşık nedir, neden atılır? MasterChef'te altın kaşığı kim aldı?" sorularına çevrildi. İşte, MasterChef'te 3. altın kaşığı alan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 09:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:10
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        MasterChef 157. bölümde yarışmacılardan biri günün en başarılı yemeğini yaparken hem de sezonun üçüncü altın kaşığına layık görüldü. MasterChef All Star'da bu sezon iki altın kaşık atıldı. İlkini Barbaros alırken; ikincisini ise Hasan kazandı. Peki, MasterChef'te 3. altın kaşığı kim aldı? MasterChef'te altın kaşık nedir, neden atılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

        Masterchef'in 157. yeni bölümde Danilo Şef'in elinde altın kaşık olduğu görüldü. Zanna "Ben bayıldım. Ben bilmiyorum, bu daha önce bu aşamada kaç defa oldu? Fakat bir kaşık durumu var..." ifadesini kullanırak altın kaşığı yere atıyor.

        Altın kaşığı alan isim Dilara oldu.

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        MASTERCHEF KAŞIK ATMA NEDİR?

        Aşçılık dünyasında sıklıkla kullanılan kaşık atma, öğrencilerin gururlanmasını sağlıyor. Bir şef eğer kaşık atıyor ise o yemeği çok beğendi anlamına geliyor. Şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına geliyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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