Altın Kelebek ödülleri ne zaman verilecek?

Altın Kelebek Ödül Töreni için nefesler tutuldu. Sanat dünyasının en önemli törenlerinden biri olan Altın Kelebek ile ilgili ilk detaylar belli oldu ve gözler artık ödül tarihine çevrildi. İşte, söz konusu geceye dair bilinmesi gerekenler...