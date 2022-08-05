

Bu yıl, 29'uncusu düzenlenecek ’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ 12 -18 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar öncülüğünde düzenlenen festivalin bu yılki 'Onur Ödülleri’, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen ve sinemanın değerli oyuncusu Hale Soygazi’ye veriliyor.

Yedinci sanatın gücü ve büyüsüyle yıllardır sinema geleneğini yaşatan, Festival Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Menderes Samancılar’ın üstlendiği, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.