Altın Koza Film Festivali heyecanı bu yıl

AA

Salgın önlemleri çerçevesinde konuk kabul etmeden, sadece "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması"nın yer alacağı festivalde, heyecanla beklenen ödüller 20 Eylül'deki törenle sahiplerine verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film ve Ulusal Öğrenci Kısa Film yarışmaları kapsamında bu yıl 18 kategoride 465 bin lira ödül dağıtılacak.

Festivalde, 40 eser arasından seçilen yönetmen Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Fatih Özcan'ın "Mavzer", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Hacı Orman'ın "Körleşme", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Onur Ünlü'nün "Topal Şükran’ın Maceraları" ve Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim" filmleri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yarışacak.

Festivalin, jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstleneceği, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'ın jüri üyesi olarak yer alacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 200 bin liralık "En İyi Film", 100 bin liralık "Yılmaz Güney", 50 bin liralık "En iyi yönetmen", 30 bin liralık "En iyi senaryo" ile "En iyi kadın oyuncu", "En iyi erkek oyuncu", "En iyi müzik", "En iyi görüntü yönetmeni", "En iyi sanat yönetmeni", "En iyi kurgu yönetmeni, "En iyi yardımcı kadın oyuncu", "En iyi yardımcı erkek oyuncu", "Umut veren kadın oyuncu" ve "Umut veren erkek oyuncu" ödülleri verilecek.

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda finale kalan filmlerden, en iyi belgesel film, en iyi canlandırma film, en iyi deneysel film ve en iyi kurmaca film dallarında da 10'ar bin lira dağıtılacak.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Timuçin, AA muhabirine, "Altın Koza" adına üç yıl önce kavuşan ve 1969'dan bu yana çeşitli aralıklarla sürdürülen festivalin bu yıl 14-20 Eylül tarihlerinde 27'ncisini gerçekleştireceklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bu yıl daha önceki yıllardan farklı bir festival heyecanının yaşanacağını ifade eden Timuçin, etkinliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştireceklerini kaydetti.

Festival filmlerinin salgın nedeniyle bu yıl online ortamda izleyiciyle buluşacağını aktaran Timuçin, Adana'da yaşayan sinemaseverler için gösterimlerin Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Amfi Tiyatro'da salgın kurallarına uyularak gösterileceğini söyledi.

- "Yarışma filmlerinin tamamı dijital ortamda izlenebilecek"

Kovid-19 nedeniyle bu yıl festivalin içeriğinin kısıtlandığına dikkat çeken Timuçin, şöyle devam etti:

"Festivalde sadece Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ile Ulusal Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak festivalimizde Türk sinemasının çok değerli isimlerine, emektarlarına takdim ettiğimiz onur ödülleri ve Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni takdim edeceğiz. Pandemi nedeniyle bu yıl çok dikkatli davrandık. Hiç kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Hiç kimsenin bir rahatsızlıkla karşılaşmaması için bu yıl Altın Koza daha çok pandemi kriterlerinde, konuk getirmeden gerçekleştireceğiz. Riskli bir dönemdeyiz ve bu nedenle konuklarımızı riske atmadan festivali gerçekleştireceğiz. Yarışma filmlerinin tamamını dijital ortamda izleteceğiz. Yarışma filmlerinin tamamını seyircilerimiz izleyebilecekler."

Yarışma filmlerinin yarı sıra belgesel ve daha önce festivalde ödül almış filmlerin gösteriminin de etkinlikler kapsamında yapılacağını anlatan Timuçin, herkesi gerek dijital ortamda gerekse Adana'daki mekanlarda salgın kriterlerine uyarak filmleri izlemeye ve festival heyecanını yaşamaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.