Altın Koza'nın ödüllü filmleri açık hava sinemasında seyirciyle buluşacak

AA

Belediyeden yapılan açıklamada, yazlık sinema geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenecek gösterimin, 19 Ağustos'ta Merkez Park Amfi Tiyatro'da başlayacağı kaydedildi.

Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri tarafından düzenlenecek açık hava gösterimlerinde Adanalı sinemaseverler haftada üç gün film izlemenin keyfini yaşayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de desteğiyle hayata geçirilecek yazlık sinema gösterimleri ücretsiz olacak.

Gösterimler kapsamında her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Altın Koza Film Festivali'nde ödül alan ve gişede izlenme rekorları kıran filmlerin yanı sıra Türk sinemasının klasikleri de izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın, Türk sinemasına can damarı olmuş bir şehir olduğunu kaydetti.

Yazlık sinemaların önemli bir değer olduğunu belirten Karalar, "Şehrimizin sıcak yaz akşamlarında, nostaljik bir geleneği yaşatmak ve güzel anları paylaşmak için hemşehrilerimizi, pandemi koşullarında gerekli tedbirlerin alınacağı yazlık sinema gösterimlerine bekliyoruz." ifadesini kullandı.