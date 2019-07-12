Altın Koza'nın tarihi belli oldu

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl, 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması', 'Uluslararası Kısa Film Yarışması', 'Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması' ve 'Adana Kısa Film Yarışması' gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan 26'ncı Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olan organizasyonu yeniden Altın Koza adıyla düzenleyeceklerini belirtti. Karalar, sanatçıları ve sinema sektöründen isimleri Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu'na dahil ettiklerini belirterek, festivale Altın Koza ismini iade eden Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkür etti. Başkan Zeydan Karalar, organizasyonu, geçmişinden kopmadan, güçlü bir festivale dönüştüreceklerini de ifade etti.