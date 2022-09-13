Altın Objektif Gecesi 3 Ekim'de

Televizyon, sinema, tiyatro, müzik dünyasının en başarılı sanatçıları ve yapıtlarının ödüllerine kavuşacağı geceyi Ebru Akel ile Murat Güloğlu birlikte sunacak.

Murat Güloğlu ile Ebru Akel

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi yapacağı Altın Objektif sahnesinde Şevval Sam ve orkestrası davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Şevval Sam

SANATÇI-GAZETECİ DAYANIŞMASI

Türkiye'nin en köklü ve tarafsız ödül markalarından biri haline gelen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri, sanatçıları ve gazetecileri başarıya teşvik etmekle birlikte sanatçı-gazeteci dayanışmasını da geliştirmeye çalışmaktadır.