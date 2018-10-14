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Sualtı Görüntüleme Şampiyonası
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Altın Palet Sualtı Görüntüleme Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi

14.10.2018 - 03:27 | Güncelleme: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su altı güzelliklerinin görüntülendiği Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle son buldu.

AA'nın haberine göre, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) düzenlenen şampiyona, Bodrum açıklarında yapıldı. Farklı illerden gelen yarışmacılar, 4 noktada dalış yaparak en güzel video ve fotoğrafı çekmeye çalıştı.

Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

TSSF Asbaşkanı Şamil Aktaş, Federasyonun görüntüleme alanındaki faaliyetlerinin en prestijlisinin bu şampiyona olduğunu ve bunun, milli takımın belirlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Şampiyonada video dalında Turgay Ali Şanlı birinci, Ömer Korkmaz ikinci, Ali Şener üçüncü oldu.

Fotoğraf dalında balık kategorisinde Ufuk Dönmez, konulu makroda Ferhan Coşkun birinciliği elde etti. Makro, geniş açı ve modelli geniş açı kategorilerinde ise Taner Atılgan ilk sırada yer aldı.

Takım sıralamasında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü birinci oldu.

Bodrum'un su altı güzelliklerinin görüntülendiği şampiyonada, TSSF Asbaşkanı Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve TSSF yönetim kurulu üyeleri, yarışmacılara kupa ve madalyalarını dağıttı.

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