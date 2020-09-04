Altın Portakal'da yarışacak kısa filmler açıklandı



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara toplam 90 bin TL maddi desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

'Bir 'Sinema Paradiso' Hikayesi' (Pervin Metin Candan)