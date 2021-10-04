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Altın Portakal'da yarışma filmleri gösterildi

Bu yıl 58'inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'İki Şafak Arasında' ve 'Zuhal'ın gösterimleri gerçekleştirildi

Altın Portakal'da yarışma filmleri gösterildi
'Filmi hatırlamaya çalışıyorum'
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58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyicilerle buluşan ilk film, Selman Nacar'ın yönettiği 'İki Şafak Arasında' oldu. Filmin gösterimi öncesinde Nacar ve film ekibi izleyicilerin karşındaydı.

Yönetmen Selman Nacar, "Filmin ilgilendiği ahlaki çıkmazlar, ikilemler, etik çatışmalar; benim ilgilendiğim meseleler. Siyah ve beyaz değil de gri alanlarda bazı soruları açmayı müsaade ediyor. Çok heyecanlandım. Seyircinin 24 saatlik süre zarfında Kadir'in yaşadıklarına odaklanması ve tanıklık etmesini istedim. Filmi bu perspektifte daha iyi anlatabileceğimi düşündüğüm için senaryo aşamasından beri her sahneyi tek plan çekmeyi düşündüm. Sinemanın, büyük cevaplar vereceğine çok inanmıyorum. Böyle cevaplar vermeye çalışan filmlerin sinemanın gücünden yararlanamadığını düşünüyorum. Bunlar aslında cevabını bildiğim için anlattığım sorular değil, sadece bu sorular üzerine kafa patlattığım için böyle bir meseleyi anlatıyorum" dedi.

Filmin finali hakkında gelen soru ile ilgili Selman Nacar, "Filmin bana göre, tam bir kapanışı var. Film, bu hikâyenin başlamadan öncesi ve sonrasıyla ilgilenmiyor. Filmin şu andaki bitişi aslında senaryodaki son değildi. Senaryoda başka bir son vardı. Çekime başladığımız zaman, senaryodaki sonun çalışmadığını anladım. Sette yeni bir sahne yazdım ve onu çektim. Bu sahneyi birbirini tanımayan 3 kişiye izlettim. 3'ü de bana bir şey söyledi ve bu bana çok ilham oldu. Bu son, sonrasında kurguda bulduğumuz bir son oldu" diye konuştu.

Filmin oyuncularından Nezaket Erden, filmde sesinin farklı olmasıyla ilgili gelen bir soruya cevap verdi. Farklı karakterler çalışırken insanın bedeninde değişimler olduğunu belirten Erden "Bu karakteri çalışırken de bedenimde ona dair bir şeyler belirmeye başladı. Bedendeki farklılıkların yanı sıra sesimde de değişimler oldu. Tiyatro sahnesinde de aynı şekilde oluyor. Bu durum hoşuma giden bir şey. Oynadığım karakter görmezden gelinen birisi, bir anda var oluyor ve onun bir kararı çok önemli oluyor, o da bunun karşısında reddedip var olmayı seçiyor" dedi.
Karakteri oynarken başta zorluklar yaşadığını söyleyen filmin başrol oyuncusu Mücahit Koçak "Benzer bir olay başıma gelseydi, altından kalkamazdım diye düşünüyorum. Benden uzak bir karakter oynamak önce endişelendirdi. Sete gidene kadar çok uzun saatler oturup konuştuk. Neden böyle davranıyor diyerek empati yaptım. Böyle olunca 'Kadir'i oynamak keyifliydi" diye konuştu.

İzleyicilerle buluşan ikinci film ise 'Zuhal' oldu. Filmin yönetmeni Nazlı Elif Durlu ve film ekibi gösterim öncesi sahnedeydi.
Yönetmen Nazlı Elif Durlu, arkadaş ortamında duyduğu bir hikâyeden etkilenerek filmin senaryosunu yazmaya başladığını belirterek, "5 yıl önce senaryo yazarak başladığımız projeyi zaman içerisinde geliştirdik. Senaryo defalarca yazıldı. Ondan sonra marketlere katıldık. Finansman için çok fazla çaba harcadık. 5 senelik bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden şu an bittiğine ve burada bunun hakkında konuşulduğuna inanamıyorum" dedi.

Farklı hayatları olan kadınların bir kedi hikâyesi üzerinden birbirleriyle tanışmalarını ve yakınlaşmalarını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Nazlı Elif Durlu, daha çok kadın hikayeleri anlatmak istediği için erkek karakterlerin filmde daha az görünür olabileceğini söyledi.

Nazlı Elif Durlu
Nazlı Elif Durlu

Filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın da çekimlerden 1 yıl önce senaryoyu okuma fırsatı bulduğunu belirterek, şunları ifade ettii; "Şehirli bir kadın ve bir başrol yani baştan sona teslim edilecek. Oyuncu olarak müthiş bir keyif. Bir rolü baştan sona kadar detaylı almak ve oynamak enteresan. Bir de tabii ben filmi ilk kez dün seyrettim. 2,5 sene önce çektiğim bir filmle dün karşılaşınca unuttuğumu da hatırladım. Filmi hatırlamaya çalışıyorum hâlâ."

Nihal Yal&ccedil;ın
Nihal Yalçın

Yapımcı Anna Maria Aslanoğlu ise filmin çok büyük bir dayanışmanın ve uzun süreli çalışmanın ürünü olduğuna dikkati çekerek, çeşitli sponsorluklarla filmin çekimini tamamladıklarını dile getirdi. Aslanoğlu, ilk gösterimin 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "İzleyici karşısına çıkmak da ayrı bir süreç bizim için. Çok heyecanlıydık, hala heyecanlıyız. Bundan sonra uluslararası yolculuğu başlayacak. Önümüzdeki aylarda yavaş yavaş uluslararası alanlarda filmimizi görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan 3 filmin gösterimi gerçekleştirildi. Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün'ün 1930'lu yıllarda ABD'ye gittikleri ilk yıllarda yaşadıklarını anlatan Ümran Safter'in 'Kapıyı Açık Bırak'ı, Mehmet Emre Battal'ın endüstriyel üretim ve hızlı tüketim dünyasında muhtaçlık ilişkisinin bağlamını yerelden, üreticinin dünyasından anlattığı 'Muhtaç' ve Ersen Çıra'nın Anadolu genelinde Abdallar olarak anılan ve günümüzde Emirdağ bölgesinde yaşamlarını sürdüren Edelerin öyküsünü anlattığı 'Ede Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm' izleyicilerle buluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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