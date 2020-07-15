Altın Portakal düzenlenecek

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Bu yıl 57'nci kez düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı. Festivalde ödül alan filmlere toplam 1 milyon 370 bin TL dağıtılacak.

3 - 10 Ekim arasında gerçekleştirilecek Antalya Film Festivali kapsamında 'Ulusal Uzun Metraj', 'Belgesel' ve 'Kısa Film' dallarındaki yarışmaların yanı sıra, 'Antalya Film Forum' ve 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması' düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada kovid - 19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl açık hava gösterimlerine ağırlık verileceğini ve festival konuklarıyla izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirtti. Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 150 öğrenciye ev sahipliği yapan Altın Portakal Sinema Okulu'nun bu yıl online olarak düzenleneceğini ve katılımcı sayısının arttırılacağını da açıkladı.

Ulusal yarışmaya 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin web sitesinden yapılacak başvurular başlarken, son başvuru tarihi ise 14 Ağustos Cuma saat 18 olarak belirlendi.