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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde şıklık yarışı

Bu yıl 59.uncusu gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde birbirinden şık tarzlarıyla ünlüler açılış törenine katıldı. Geceye Perihan Savaş, Nurgül Yeşilçay, Hatice Aslan ve pek çok ünlü isim katıldı. İşte çok konuşulan geceden görüntüler…

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  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla düzenlenen etkinliğin 59’uncusu gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galası ile başlayan etkinlikte ünlüler göz kamaştırdı.  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gecede yer alırken, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi ev sahipliği yapan isimlerde yer alıyordu.

    Festivalde film yönetmenleri, oyuncular ve Türk sinema dünyasından pek çok ünlü isimler bulundu.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Şu anda "Ben bu cihana sığmazam" dizisinde rol alan Oktay kaynarca ile Ediz Hun'da kameralara yansıdı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Başarılı oyuncu Melisa Sözen sade makyajı ve tarzıyla festivale katılan ünlü isimler arasındaydı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Mor ve Ötesi müzik grubunun solisti Harun Tekin'de festivale katılan ünlü isimler arasındaydı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Perihan Savaş ilk ödülünü 17 yaşında alan usta oyuncu 48 yılın ardından onur ödülünü almak için festivale katıldı. Düşüncelerini belirten Savaş “Kortej 40 derece sıcaklığa rağmen harikaydı. Antalyalıların bütün sokakları doldurması gerçekten muhteşemdi. Bu bizim festivalimiz, 59’uncusu yapılıyor ve sinemaya çok büyük katkıları var. Daha fazla büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi. 
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Güzel oyuncu beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Hatice Aslan yeşil parlak elbisesiyle gecede parlayan isimler arasındaydı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Nurgül Yeşilçay'da uzun elbisesiyle gözleri kamaştırdı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Şenay Gürler geceye katılan isimler arasındaydı. Güzel oyuncu beyaz elbisesi ve duruşu ile herkesin beğenisini topladı.
  • Altın portakal ödüllerinde şıklık yarışı! Göz kamaştırdılar...

    Zerin Tekindor kat kat puantiyeli elbisesi ile oldukça hoş ve zarif bir görünüm sergileyerek herkesin beğenisini topladı.

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