Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD),1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği “18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” 29 Nisan akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İletişim danışmanlığı şirketi İz İletişim, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nden 7 ödül ile döndü.
İz İletişim, Turkcell’in Sportif Tarama projesiyle, Sponsorluk İletişimi/Spor ve Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Diğer kategorilerinde, Siemens Türkiye 20. Opera Yarışması’yla Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Kültür&Sanat ve Dijital İletişim/Topluluk İletişimi kategorilerinde, Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen #363Kadın projesiyle Kamu Kuruluşları ve Dijital İletişim/ Sosyal Medya kategorilerinde ödül alırken, Mercedes-Benz Türk Startup Projesi ile de ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
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