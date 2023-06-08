ALTIN FİYATLARI 8 Haziran Perşembe gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte rekor kırdı. Gram altın bin 350 lira seviyesinden bir günde bin 450 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları alış satış tablosu...

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