ALTIN FİYATLARI 12 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte gram altın bin 485 lira çeyrek altın ise 2 bin 429 lira seviyesinde güne başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları alış satış tablosu...

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