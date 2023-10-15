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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN REKOR YÜKSELİŞTE! 15 Ekim altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar fırladı! 15 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Ekim Pazar yani haftanın son gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın son iş gününde yani 13 Ekim'de yükseliş trendine giren altın fiyatları yukarı yönlü seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 08:50 Güncelleme: 15.10.2023 - 08:50
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        1

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR! Altın fiyatları 15 Ekim Pazar yani haftanın son gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 15 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.725,16

        1.725,74

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.932,25

        1.933,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.760,26

        2.821,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.041,04

        11.251,85

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.503,27

        5.643,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.041,04

        11.251,85

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.825,63

        12.120,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        992,69

        1.178,91

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.627,36

        1.720,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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