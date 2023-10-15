Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar fırladı! 15 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 15 Ekim Pazar yani haftanın son gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın son iş gününde yani 13 Ekim'de yükseliş trendine giren altın fiyatları yukarı yönlü seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR! Altın fiyatları 15 Ekim Pazar yani haftanın son gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 15 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.725,16
1.725,74
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.932,25
1.933,39
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.760,26
2.821,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.041,04
11.251,85
YARIM ALTIN FİYATI
5.503,27
5.643,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.041,04
11.251,85
ATA ALTIN FİYATI
11.825,63
12.120,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
992,69
1.178,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.627,36
1.720,48