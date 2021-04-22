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Altın sarısı kanola tarlaları fotoğrafçılara doğal stüdyo imkanı sunuyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki yağlı boya manzara tablolarını andıran kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Altın sarısı kanola tarlaları fotoğrafçılara doğal stüdyo imkanı sunuyor
AA

Türkiye'nin birçok kentinden Trakya'ya gelen fotoğraf tutkunları, kanola tarlalarında çekim yapmanın keyfini yaşıyor.

Kırklareli'de Yıldız Dağları'nın eteklerindeki kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Bölgede sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan kanolalar, görenleri hayran bırakıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Kanolaların renk tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar, bazen çiftlere şemsiye, bazen keman gibi aksesuarlar vererek fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Türkiye'nin birçok kentinden fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın altın sarısı tarlalarını ölümsüzleştiriyor.

- Görsel şölene müzik keyfi kattılar

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte Ankara, İzmir, İstanbul ve Edirne gibi illerden gelen fotoğraf sanatçıları, en iyi fotoğrafı çekebilmek için çaba gösterdi.

Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, AA muhabirine, düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'nin birçok yerinden fotoğraf sanatçısını bölgeye çekmeye başladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok etkinliğin ertelendiğini ve bu nedenle fotoğraf tutkunlarının zor bir dönem geçirdiğini belirten Gürses, "Biz de hem doğanın seyrine dalıyoruz, hem de sanatseverler, müzisyenler ve fotoğraf sanatçıları olarak görsel şöleni fotoğraflıyoruz. Aynı zamanda müziğimizi de canlı icra ederek ruhumuzu onarıyoruz." diye konuştu.

Herkesi Trakya'nın zenginliklerini görmeye davet eden Gürses, "Agro turizmin yeni adresi Trakya. Türkiye'de kurgusal fotoğrafçılık anlamında böyle belli, düzenli bir çalışma bulunmadığı için rağbet oldukça yüksek." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Bahadır Arcan ise bölgede çektikleri fotoğraflarla yarışmalara katıldıklarını ve dereceler elde ettiklerini dile getirdi.

İmkan buldukça İstanbul'dan gelerek etkinliklere katıldıklarını anlatan Arcan, özellikle bu dönemde kanola tarlarının çok iyi fotoğraf verdiğini sözlerine ekledi.

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