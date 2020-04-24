Altın sarısı kanola tarlaları göz kamaştırıyor - EDİRNE

Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tenhalaştı. Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı. Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.Tarlalarda objektife gülümseyen fotoğrafseverler, pencerelerden gördükleri güzel sarı tarlaların adeta kendilerini davet ettiğini ifade ediyor.
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