Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl ilk defa, ana jürinin yanı sıra öğrenci jürisi de yer alacak. Öğrenci jürisi, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışan filmleri değerlendirecek ve kendi oylamasını yaparak birincisini belirleyecek. Öğrenci jürisi için İstanbul ilinde üniversite lisans öğrencisi olma şartı aranırken 'Niçin ben seçilmeyim?' sorusunun yanıtı istenecektir.

8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yapılacak olan etkinliklerin içerisinde olan akademik programın konusunda ‘Madde ve Alkol Bağımlılığı’ tartışılacak. Film gösterimleriyle birlikte akademik programların da aynı anda sürdürüleceği festivalde kısa ve uzun metrajlı filmler de meraklısıyla buluşacak. Gelen konuklar sempozyumlara, filmleri izlemek ve film dünyasıyla ilgili söyleşilere, panellere katılmanın yanı sıra ‘Madde ve Alkol Bağımlılığı’ konusunda dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimlerin verdiği bilgilere ulaşacak ve tartışmalara katılabilecek.

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