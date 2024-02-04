Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!
Altın fiyatları 4 Şubat Pazar yani haftanın son gününde yatay yönde seyrediyor. Gram altın 2 bin lira sınırını aşarken çeyrek altın ise 3 bin lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 4 Şubat canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları 4 Şubat Pazar yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 270 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Şubat alış - satış tablosu...
4 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
1.995,87
1.996,20
ALTIN/ONS FİYATI
2.039,39
2.040,12
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.193,40
3.263,78
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.773,58
13.015,19
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.366,83
6.527,56
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.773,58
13.015,19
ATA ALTIN FİYATI
13.646,00
13.985,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.096,96
1.476,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.878,06
1.983,46