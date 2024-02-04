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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YATAY SEYİRDE | Son dakika: Gram altın fiyatları 2 bin sınırında! Gram ve çeyrek altın fiyatları 4 Şubat alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!

        Altın fiyatları 4 Şubat Pazar yani haftanın son gününde yatay yönde seyrediyor. Gram altın 2 bin lira sınırını aşarken çeyrek altın ise 3 bin lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 4 Şubat canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 04.02.2024 - 08:32
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        1

        Altın fiyatları 4 Şubat Pazar yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 270 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Şubat alış - satış tablosu...

        2

        4 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.995,87

        1.996,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.039,39

        2.040,12

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.193,40

        3.263,78

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.773,58

        13.015,19

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.366,83

        6.527,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.773,58

        13.015,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.646,00

        13.985,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.096,96

        1.476,84

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.878,06

        1.983,46

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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