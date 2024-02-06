Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 6 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Şubat alış - satış tablosu...
6 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
1.989,17
1.989,41
ALTIN/ONS FİYATI
2.024,14
2.024,43
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.182,67
3.252,69
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.730,68
12.970,98
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.345,45
6.505,38
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.730,68
12.970,98
ATA ALTIN FİYATI
13.531,97
13.868,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,87
1.472,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.866,54
1.977,08