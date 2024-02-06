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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YATAY SEYİRDE | Son dakika: Gram altın fiyatları 2 bin sınırında! Gram ve çeyrek altın fiyatları 6 Şubat alış - satış rakamları - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 6 Şubat altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 07:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:47
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        1

        Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Şubat alış - satış tablosu...

        2

        6 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.989,17

        1.989,41

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.024,14

        2.024,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.182,67

        3.252,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.730,68

        12.970,98

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.345,45

        6.505,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.730,68

        12.970,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.531,97

        13.868,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.089,87

        1.472,48

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.866,54

        1.977,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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