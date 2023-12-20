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        Haberler Ekonomi Altın Altın yükseldi! 20 Aralık 2023 Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın yükseldi! İşte 20 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında son durum

        Altın güne yükseliş ile başladı. Altın alacakların dikkatle takip ettiği altın fiyatlarında anbean değişimler yaşanıyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba günü canlı altın fiyatları ile altında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 07:42 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:42
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        1

        20 Aralık Çarşamba altın fiyatları.... Altın güne yükselişle başladı. Dün öğlen 3.032 TL'den alışı olan çeyrek bugün 3.053 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, dün 1.895 TL'den alıcı bulan gram altın bugün açılışı 1.908 TL'den yaptı. İşte, 20 Aralık Çarşamba 2023 canlı altın tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.908,27

        1.908,27

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.040,31

        2.040,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.053,48

        3.120,79

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.214,80

        12.214,80

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.087,08

        6.241,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.214,79

        12.445,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.959,71

        13.282,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.041,55

        1.415,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.788,04

        1.894,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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