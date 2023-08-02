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        Haberler Altın ALTIN YÜKSELİŞTE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Ağustos CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 2 Ağustos Çarşamba yani bugüne yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın bin 700 lira, çeyrek altın ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 08:43
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        1

        ALTIN FİYATLARI 2 Ağustos Çarşamba gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.689,22

        1.689,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.947,09

        1.947,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.702,76

        2.762,39

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.811,03

        11.015,77

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.388,62

        5.524,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.811,03

        11.015,77

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        941,97

        1.123,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.544,95

        1.640,07

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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