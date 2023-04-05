ALTIN FİYATLARI 5 Nisan Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın bin 250 lira üzerindeki seyrini korurken çeyrek altın ise 2 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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