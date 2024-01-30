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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YÜKSELİYOR | Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ocak 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın yeniden yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ocak alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 30 Ocak Salı günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 250 lira sınırında güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:30
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        1

        Altın fiyatları 30 Ocak Salı gününe yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 250 lira sınırında güne başladı. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        30 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.986,64

        1.986,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.036,12

        2.036,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.178,62

        3.248,61

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.714,48

        12.954,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.337,37

        6.497,23

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.714,48

        12.954,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.522,05

        13.858,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.087,20

        1.464,61

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.862,21

        1.965,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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